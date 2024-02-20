ВСУ за сутки потеряли до 150 человек на Южно-Донецком направлении

Суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком направлении составили до 150 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Помимо живой силы, противник за сутки лишился нескольких единиц техники - уничтожены три автомобиля ВСУ, САУ «Акация» и буксируемая гаубица Д-20.

Кроме того, российские войска пресекли попытки ВСУ провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Равнополя, Марфополя и Луговского.

Начальник пресс-центра также рассказал о поражении на Южно-Донецком направлении украинских опорников и мест скопления живой силы, уничтожении трех пунктов дислокации киевских формирований, девяти пунктов управления беспилотниками и двух станций РЭБ «Буковель».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.