Артиллеристы ВС РФ поразили более 290 объектов ВСУ на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма рассказал о ходе выполнения боевых задач подразделениями ВС РФ на Купянском направлении. Видео предоставило Минобороны России.

Российские мотострелки при поддержке артиллерии отразили семь атак и две контратаки штурмовых групп 60-й механизированной и 57-мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Житловка, а также возле железнодорожной станции Синьковка. Также артиллеристы «западной» группировки поразили свыше 290 объектов украинских боевиков, включая пункты временной дислокации, взводные опорники, скопления живой силы и техники, а также артиллерийские позиции. Контрбатарейным огнем удалось поразить две САУ «Гвоздика» и американскую гаубицу M777.

«Потери противника составили: до 155 военнослужащих, танк Т-64, три артиллерийских орудия, четыре пикапа и беспилотный летательный аппарат "Фурия"», - сообщил Бигма.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34. Российский самолет сбросил фугасную авиационную бомбу по позициям противника, поразив бронетехнику и живую силу ВСУ, а затем успешно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.