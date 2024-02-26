Экипаж Су-34 сбросил ФАБ на живую силу и технику ВСУ на Купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил при помощи ФАБ скопление живой силы и техники противника на Купянском направлении. МО РФ показало видео боевой работы наших летчиков.

Выполняя боевой вылет, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по бронированной технике и месту расположения личного состава украинских боевиков.

В результате бомбардировки все цели удалось уничтожить. После выполнения боевой задачи истребитель успешно вернулся на аэродром вылета.

ЭкипажСу-34 обрушивает на противника фугасные авиационные бомбы с УМПК, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Ранее истребитель Су-35С сопроводил бомбардировщики в небе на Купянском направлении. На видео показана работа наших летчиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.