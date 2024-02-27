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В Японии подтвердили, что в больнице скончался разыскиваемый 50 лет террорист

Японская полиция при помощи ДНК-анализа установила, что в январе этого года в пригороде Токио скончался разыскиваемый полвека террорист.
Дарина Криц 2024-02-27 06:19:01
© Фото: Stanislav Kogiku Keystone Press Agency Globallookpress

Японские правоохранительные органы подтвердили, что умерший почти месяц назад в больнице мужчина действительно был Сатоси Кирисимой. Его на протяжении полувека разыскивала полиция из-за нескольких взрывов, произошедших в стране в 1970-х годах.

Как сообщил японский телеканал NHK, подтвердить личность Сатоси удалось при помощи ДНК-экспертизы.

«2-го числа этого месяца столичное управление полиции обыскало дом Кирисимы, и провело ДНК-тестирование родственников. В результате чего, <...>, удалось идентифицировать его как подозреваемого», - приводится информация от японской полиции.

Семидесятилетнего Сатоси Кирисиму разыскивали за причастность к леворадикальному движению «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии» и ко взрыву в Корейском индустриально-экономическом НИИ в центре Токио апреле 1975 года.

В январе 2024 года он попал в больницу префектуры Канагава с заболеванием (рак желудка на последней стадии). Поначалу мужчина представился именем, которое носил последние 40 лет - Хироси Утида, но вскоре заявил о желании прожить последние дни под своим настоящим именем. Вместе с этим откровением он поделился подробностями подготовки взрыва в центре Токио.

 По информации телеканала, управление полиции Токио планирует отправить документы в прокуратуру 27-го февраля.

Как сообщалось 29 января, в пригороде Токио умер предполагаемый преступник, разыскиваемый 50 лет. Тогда указывалось, что полиция начала проводить анализ ДНК для подтверждения его личности.

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