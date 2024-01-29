В пригороде Токио умер предполагаемый преступник, разыскиваемый 50 лет

В Японии скончался скрывавшийся от правосудия подозреваемый. По предположительным данным, он причастен ко взрыву в Токио в 1970 годах.

По информации японских следователей, в понедельник, 29 января, назвавшийся Сатоси Кирисимой мужчина скончался в больнице префектуры Канагава поблизости с Токио. Он находился в розыске порядка 50 лет за причастность к серии терактов, сообщает RT.

Пожилой мужчина поступил в клинику, но после заявил о своем настоящем имени - Сатоси Кирисима. Полиция начала проводить анализ ДНК, чтобы подтвердить его личность.

В апреле 1975 года в центре Токио мужчина заложил бомбу, после чего произошел взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института.

Также уточняется, что Кирисима входил в Восточноазиатский антияпонский вооруженный фронт. Группу признали ответственной за 12 взрывов в 1974 и 1975 годах против компаний, которые осуществляли бизнес за рубежом.