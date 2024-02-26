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Хуситы дважды пытались атаковать американский танкер в Аденском заливе

В первый раз ракету перехватил эсминец ВМС США USS Mason, сообщил CENTCOM.
Игнат Далакян 2024-02-26 07:42:01
© Фото: ndian Navy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Хуситы повторно обстреляли танкер под флагом США противокорабельной ракетой, но не попали в цель. Об этом заявило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

Как передает РИА Новости сообщение Пентагона, обстрел произошел в субботу вечером по местному времени. Отмечается, что за несколько часов до этого правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» атаковали в Аденском заливе то же судно Torm Thor. Ракету перехватил американский эсминец USS Mason, сообщил CENTCOM.

«Ракета упала в воду, не причинив ущерба», - сказано в сводке Центрального командования вооруженных сил США.

Ранее представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы обстреляли американский эсминец в Красном море и британское коммерческое судно в Аденском заливе. Отмечалось, что были проведены три военные операции в отношении израильских, британских и американских объектов.

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