Байден надеется на достижение к 4 марта соглашения о прекращении огня в Газе

К следующему понедельнику, 4 марта, возможно заключение нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа. С таким предположением выступил американский президент Джо Байден, его цитирует газета The New York Times .

«Я надеюсь, что к концу выходных. Мой советник по национальной безопасности сообщил мне, что мы близки (к заключению сделки. - Прим. ред.). Мы близки. Мы еще не сделали это. Я надеюсь, что в следующий понедельник мы достигнем соглашения о прекращения огня», - ответил Байден на вопросы журналистов в Нью-Йорке.

Немногим ранее Байден сообщал, что Израиль может провести обмен заложниками с ХАМАС.

Планируется обменять порядка 40 высокопоставленных заключенных палестинцев, отбывающих длительные тюремные сроки, на израильтян, которые все еще находятся в Газе.