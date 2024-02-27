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Байден надеется на достижение к 4 марта соглашения о прекращении огня в Газе

Президент США Байден надеется, что к началу следующей недели удастся достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Марина Крижановская 2024-02-27 04:20:01
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress

К следующему понедельнику, 4 марта, возможно заключение нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа. С таким предположением выступил американский президент Джо Байден, его цитирует газета The New York Times .

«Я надеюсь, что к концу выходных. Мой советник по национальной безопасности сообщил мне, что мы близки (к заключению сделки. - Прим. ред.). Мы близки. Мы еще не сделали это. Я надеюсь, что в следующий понедельник мы достигнем соглашения о прекращения огня», - ответил Байден на вопросы журналистов в Нью-Йорке.

Немногим ранее Байден сообщал, что Израиль может провести обмен заложниками с ХАМАС.

Планируется обменять порядка 40 высокопоставленных заключенных палестинцев, отбывающих длительные тюремные сроки, на израильтян, которые все еще находятся в Газе.

#в стране и мире #Джо Байден #сектор Газа #Соглашение #Прекращение огня #палестино-израильский конфликт
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