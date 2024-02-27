Расчет ЗРК «Тор» разбил на осколки украинский беспилотник у Приютного

В районе Приютного российские военнослужащие «прощупывают» разведывательные беспилотники противника. Пусковая установка «Тора» выдвигается из лесополосы.

Занять огневую позицию, развернуть пусковую и обнаружить цель. На все это у экипажа пять минут. В это время оператор зенитного ракетного комплекса сканирует небо в радиусе 32 км в поисках воздушной цели.

«На моем экране есть прицелы, в которых я вижу всю обстановку, которая находится до 32 км. И надо внимательно смотреть на них. У нас есть как местные предметы, так и помехи, которые очень похожи. В определенный момент они могут чуть смещаться. Чуть вверх, чуть вниз уходить. Я должен все это уловить», - рассказал оператор ЗРК «Тор» с позывным «Камень».

О поражении цели зенитчики 5-ой армии группировки войск «Восток» узнают тут же. После этого они сворачиваются и уходят в укрытие. Уже в безопасном районе съемочной группе «Звезды» показывают ликвидированную «птичку», обломки которой разлетелись на десятки метров.

Вот так выглядит результат работы наших зенитчиков. Это все, что осталось от беспилотника-корректировщика американского производства, в то время как он развивал скорость почти в 150 км\ч. Известно, что именно этот летательный аппарат способен корректировать огонь HIMARS.

Расчет боевой машины способен сбивать практически любые воздушные цели. Однако здесь, на Южно-Донецком направлении, для «Тора» в приоритете низколетящие БПЛА врага.

«С начала года еще не так много времени прошло. На данном направлении уничтожено порядка 20 БПЛА. В основном, это разведывательные беспилотники, такие как "Фурия", "Лелека". Бывают беспилотники посерьезнее, такие как Scan Eagle и другие разновидности иностранного производства», - объяснил командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Мэверик».

Часто экипаж «Тора» работает в связке с другим, не менее известным комплексом - «Буком». Пока тот уничтожает сложные цели, например, крылатые ракеты противника, «Тор» его прикрывает. Так что мимо зенитчиков 5-ой армии группировки войск «Восток» не пролетит даже муха.

Ранее расчет «Торнадо-С» накрыл огнем вражескую технику на Купянском направлении. Расчеты РСЗО, работая в зоне спецоперации, использу.т как неуправляемые, так и управляемые снаряды.