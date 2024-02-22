Расчет «Торнадо-С» накрыл огнем технику ВСУ на Купянском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российской группировки «Запад» накрыл огнем пункты временной дислокации и технику украинских боевиков на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

На распространенном ведомством видео показано, как военнослужащие снимают с установки маскировочные сети и выдвигаются из укрытия к стартовой позиции. Уже заряженная боекомплектом машина выезжает на огневую точку и наводится на цель. Затем демонстрируется стрельба уже в ночное время суток. Также показано, как машина движется по дороге, проходящей через поля.

В описании к видео сказано, что расчет «Торнадо-С» уничтожил пункты временной дислокации и скопления мест техники ВСУ в ночное время суток. Уточняется, что военнослужащие применяют как неуправляемые (по площадным целям), так и управляемые (по точечным целям) ракеты. У последних корректируется режим полета, высота и градус отклонения. Точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100%.

«Торнадо-С» - модернизированный вариант РСЗО «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.