ЦПВС зафиксировал восемь нарушений ВВС США воздушного пространства Сирии

Боевые самолеты США несколько раз в течение 17 февраля нарушали воздушное пространство Сирии, создавая опасные ситуации. О фактах полетов американской авиации в небе Сирии сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений: двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt"», - приводит РИА Новости слова контр-адмирала.

Он подчеркнул, что «авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии». Кулить напомнил, что есть Протоколы деконфликтации, которыми пренебрегает «коалиция», нарушая воздушное пространство Сирии и провоцируя авиапроисшествия.

Ранее сообщалось, что при атаке ВВС Израиля на международный аэропорт Найраб в Сирии пострадали три гражданских сотрудника. По информации ЦПВС, два тактических истребителя F-16 нанесли удар с территории Ливана крылатыми ракетами.