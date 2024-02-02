Пленный капитан ВСУ рассказал, как потерял удерживаемую позицию

Во время одного из боев на Запорожском направлении штурмовые группы ВС РФ вплотную подобрались к оборонительным позициям украинских военнослужащих. Противник был обескуражен внезапностью и быстротой действий наших войск, вследствие чего, весь личный состав ВСУ, находившийся в блиндаже, был обезоружен и сдался в плен.

Среди них оказался командир роты капитан Денис Убейник. Военнослужащий окончил государственную академию пограничной службы Украины, после чего, отслужив пятилетний контракт, был уволен запас. С момента начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции был призван в ряды ВСУ по мобилизации.

Пленный украинский офицер ВСУ рассказал о своем нахождении на передовой. Кадры беседы опубликовало Министерство обороны России.

«Заходишь на позиции - много раненых, убитых, все уставшие, хотят пить… страшное зрелище… стоит запах погибших тел… хотелось бы, конечно, чтобы они жили - молодые еще парни. Еще жить и жить…», - рассказал капитан ВСУ Денис Убейник.

Пленный украинец рассказал, какая задача стояла перед ним и его подразделением на передовой.

«Была задача держать позицию вдоль дороги Вербовое-Работино. Это траншея и близлежащие лесопосадки.» - добавил он.

Однако, с поставленной задачей по удержанию позиций подразделение капитана ВСУ Убейника не справилось.

«Сейчас эта территория под контролем сил Российской Федерации», - рассказал он.

Ранее пленный украинец Печерица рассказал, что ВСУ не смогли доставить еду своим военнослужащим на передовой позиции. По его словам, в условиях воздействия ВС РФ доставлять провизию получалось только дроном, но и тут украинцев ждало разочарование - найти сброс с едой так и не удалось.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.