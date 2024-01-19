Пленный украинец Печерица рассказал, что ВСУ не смогли доставить еду на позиции

Пленный украинец Игорь Печерица заявил, что ВСУ не смогли доставить еду своим людям, занимающим позиции на передовой. Видео беседы с пленным предоставило МО РФ.

«Построили и в ночи забросили на позиции. Ничего не объяснили, что, где, как и сидели. Говорили на трое суток, а просидел 8 дней. Провизии никакой не было», - сказал Печерица.

Он добавил, что им лишь один раз смогли закинуть провизию дроном, но при попытке обнаружить этот сброс его товарищи потерпели фиаско - ничего так и не удалось найти.

Печерица признался, что его мобилизовали, притащив в военкомат прямо из автобуса. Более года он при военкомате и находился - разносил повестки. После этого что-то у ВСУ пошло не так, и многих из военкомата самих отправили ближе к передовой.

Игорь попал в ремонтную роту, где занимался обслуживанием техники. А 18 дней назад всех ремонтников построили и отправили на передний край.

Сам Печерица атаку ВС РФ проспал - сквозь сон услышал стрельбу и крики. Русские, как вспомнил пленный, предлагали сдаться и кидали гранаты. Тогда Игорь Печерица сказал своим товарищам, что надо сдаваться, после чего блестяще это осуществил. Теперь он в плену, по нему не стреляет российская артиллерия, и в его блиндаж не летят гранаты штурмующих бойцов Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.