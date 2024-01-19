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Пленный украинец Печерица рассказал, что ВСУ не смогли доставить еду на позиции

В условиях воздействия ВС РФ доставлять провизию получалось только дроном, но и тут украинцев ждало разочарования - найти сброс с едой так и не удалось.
2024-01-19 10:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Игорь Печерица заявил, что ВСУ не смогли доставить еду своим людям, занимающим позиции на передовой. Видео беседы с пленным предоставило МО РФ.

«Построили и в ночи забросили на позиции. Ничего не объяснили, что, где, как и сидели. Говорили на трое суток, а просидел 8 дней. Провизии никакой не было», - сказал Печерица. 

Он добавил, что им лишь один раз смогли закинуть провизию дроном, но при попытке обнаружить этот сброс его товарищи потерпели фиаско - ничего так и не удалось найти. 

Печерица признался, что его мобилизовали, притащив в военкомат прямо из автобуса. Более года он при военкомате и находился - разносил повестки. После этого что-то у ВСУ пошло не так, и многих из военкомата самих отправили ближе к передовой. 

Игорь попал в ремонтную роту, где занимался обслуживанием техники. А 18 дней назад всех ремонтников построили и отправили на передний край. 

Сам Печерица атаку ВС РФ проспал - сквозь сон услышал стрельбу и крики. Русские, как вспомнил пленный, предлагали сдаться и кидали гранаты. Тогда Игорь Печерица сказал своим товарищам, что надо сдаваться, после чего блестяще это осуществил. Теперь он в плену, по нему не стреляет российская артиллерия, и в его блиндаж не летят гранаты штурмующих бойцов Вооруженных сил России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Пленные украинцы #Игорь Печерица
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