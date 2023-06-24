Президент Латвии Ринкевичс заявил о прекращении выдачи всех типов виз россиянам

Латвийский президент Ринкевичс сообщил о решении прекратить выдавать все типы виз, в том числе гуманитарные, российским гражданам.

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Латвия больше не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз гражданам из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление президента страны Эдгарс Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», - говорится в посте в Twitter.

Ринкевичс добавил, что все введенные в сентябре 2022 года ограничения на поездки для россиян сохраняются.

Напомним, прошлой осенью страны Прибалтики запретили въезд на территории россиянам, даже если у них есть визы других государств. Исключения были сделаны для дипломатов, водителей грузовиков и гуманитарных визитов.