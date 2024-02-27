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Минфин США оценил риски для мировой экономики при конфискации российских активов

Американские экономисты предупредили о последствиях конфискации российских резервов.
Ирина Елагина 2024-02-27 22:51:01
© Фото: Jim West imageBROKER.com Globallookpress

Министр финансов США Джанет Йеллен оценила перспективы мировой экономики в случае конфискации российских активов за рубежом. Об этом сообщает «360».

«Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации», - пояснила Йеллен.

Министр уточнила , что американские экономисты выстраивают план действий с учетом возможных рисков , и подчеркнула, что не стоит опасаться колебания курса доллара, евро и йены в этой ситуации, так как «в мире нет альтернатив этим валютам».

Напомним, что лидеры США и Великобритании неоднократно угрожали конфисковать замороженные российские активы за рубежом, но министр финансов РФ Антон Силуанов дал понять, что Москва может ответить зеркально, так как в России заморожено не мало активов из иностранных государств.

#Россия #в стране и мире #сша #Антироссийские санкции #минфин #конфискация активов
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