Минфин США оценил риски для мировой экономики при конфискации российских активов

Министр финансов США Джанет Йеллен оценила перспективы мировой экономики в случае конфискации российских активов за рубежом. Об этом сообщает «360».

«Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации», - пояснила Йеллен.

Министр уточнила , что американские экономисты выстраивают план действий с учетом возможных рисков , и подчеркнула, что не стоит опасаться колебания курса доллара, евро и йены в этой ситуации, так как «в мире нет альтернатив этим валютам».

Напомним, что лидеры США и Великобритании неоднократно угрожали конфисковать замороженные российские активы за рубежом, но министр финансов РФ Антон Силуанов дал понять, что Москва может ответить зеркально, так как в России заморожено не мало активов из иностранных государств.