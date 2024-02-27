Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую с РФ границу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не желает иметь общую с Россией границу. Об этом сообщает новостное агентство Index.

По словам политика, один из важнейших принципов национальной безопасности республики заключается в том, что к востоку от нее должно быть государство, расположенное между этими двумя странами.

«Таким образом, мы помогаем Украине исходя из национальных интересов Венгрии», - заявил Орбан.

Ранее ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников заявил, что Будапешт желает строить отношения со странами «на всех четырех концах света».