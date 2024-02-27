МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую с РФ границу

По его словам, у республики есть плохие воспоминания о тех временах, когда она граничила с СССР.
Глеб Владовский 2024-02-27 22:22:01
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не желает иметь общую с Россией границу. Об этом сообщает новостное агентство Index.

По словам политика, один из важнейших принципов национальной безопасности республики заключается в том, что к востоку от нее должно быть государство, расположенное между этими двумя странами.

«Таким образом, мы помогаем Украине исходя из национальных интересов Венгрии», - заявил Орбан.

Ранее ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников заявил, что Будапешт желает строить отношения со странами «на всех четырех концах света».

#Россия #СССР #Граница #Венгрия #Виктор Орбан
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 