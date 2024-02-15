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Эксперт Ведерников: Венгрия пытается строить отношения «на всех четырех концах света»

По мнению собеседника «Звезды», Будапешт в рамках своей политики хочет сохранить хорошие отношения с ключевыми партнерами.
Глеб Владовский 2024-02-15 17:39:01
© Фото: Attila Volgyi, Xinhua, Globallookpress

Венгрия выступила против 13-го пакета санкций Евросоюза, поскольку желает строить отношения со странами «на всех четырех концах света», считает ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников.

По мнению эксперта, Будапешт проводит «многовекторную политику» с целью сохранения хороших отношений со многими государствами, в том числе и с Китаем. Он один из ключевых партнеров республики, поскольку есть общие долгосрочные проекты.

«Венгрия заинтересована в том, чтобы китайский капитал остался в стране и, таким образом, поднимал местную экономику», - считает Ведерников, приводя в качестве примера строительство дороги из Будапешта в Белград.

Он также добавил, что всегда после блокировок санкций между Брюсселем и Будапештом идут «закулисные переговоры, в ходе которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребует выполнения своих условий». После чего новые ограничения вступают в силу.

Ранее сообщалось, что Венгрия не одобрила новые ограничения в отношении 200 физлиц и компаний из России, Белоруссии, Индии, Китая, Турции и КНДР.

#Китай #Россия #ЕС #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #наш эксклюзив #санкции ЕС #13 пакет санкций
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