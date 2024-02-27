В РАН назвали «боевым задором» идею Макрона ввести войска НАТО на Украину

Предложение об отправке войск НАТО на Украину из уст президента Франции Эмануэля Макрона объясняется его «боевым задором» и едва ли имеет под собой реальную почву, тогда как создание 9-й коалиции в ЕС с поддержку ВСУ с поставками им оружия высокой дальности угрожает общеевропейской и российской безопасности. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Ничего нового здесь нет, его позиция изначально была воинствующей и антирусской, правда, он сначала добавлял, что нельзя Россию унижать, поэтому что мы не воюем с русским народом. Боевой задор. И вот прозвучало, что он не исключает отправки войск на Украину, хотя это не сегодня и не завтра, чтобы они воевали на территории Украины» , - пояснил эксперт.

Он отметил, что Макрон отличается резонансными заявлениями и его план сразу отвергли лидеры Германии и Польши, и подчеркнул, «новость в другом».

«Новость в том, что по итогам конференции, на которую собралась 21 страна, что они собираются 9-й коалицию создавать, чтобы оказывать помощь Украине. В том числе дальнобойные системы, это и бомбы и ракеты. Это чревато резким обострением конфликта и прямого задействования Запала в конфликте на Украине. Если удары будут наноситься в глубь европейской части это уже другая песня. И если Макрон думает, что он отсидится на Сене и не получит "ответку", он ошибается. Но я не хочу быть воинственным. Думаю,что голос разума будет звучать и на берегах Сены»,- сказал в заключение ученый.

Напомним, что лидер Франции предложил использовать войска европейских стран в конфликте на Украине, министр обороны Германии подчеркнул, что эту идею в ЕС никто не поддержал и заявил, что план «сапоги на земле» - не вариант для Германии. Отверг возможность ввода войск НАТО на Украину и генсек альянса Йенс Столтенберг. Он заявил Associated Press о беспрецедентной военной помощи ВСУ и добавил, что «нет никаких планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины».