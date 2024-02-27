Три украинских беспилотника сбили в небе Белгородской области

Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников в небе Белгородской области.

Киев пытался атаковать российские объекты сегодня в районе 16.30 по столичному времени при помощи БПЛА самолетного типа. Украинские дроны были сбиты дежурными средствами ПВО, уточняет оборонное ведомство.

Сегодня в районе 12.30 силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку и сбили два украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что противник применил дроны самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.