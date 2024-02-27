Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Попытка Киева атаковать российские объекты была пресечена сегодня в районе 12.30 по столичному времени. Противник применил дроны самолетного типа, уточнили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.