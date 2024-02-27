Володин назвал способ освободиться от статуса иноагента

Статус иностранного агента - это не приговор, у каждого, кто оказался в списках иноагентов, есть возможность изменить ситуацию при соблюдении одного условия - отказаться от «подачек» из-за границы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки», - отметил Володин.

Володин сравнил положение иноагентов с «удавкой, которую они на себя набросили за деньги других стран».

Ранее сообщалось, что первое чтение прошел проект закона о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов, предполагаемые ограничения затронут также сайты, блоги и страницы в соцсетях.