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Володин назвал способ освободиться от статуса иноагента

Вячеслав Володин подчеркнул, что у каждого, получившего статус иноагента, есть возможность исправить ситуацию.
Ирина Елагина 2024-02-27 15:37:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статус иностранного агента - это не приговор, у каждого, кто оказался в списках иноагентов, есть возможность изменить ситуацию при соблюдении одного условия - отказаться от «подачек» из-за границы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

 «Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки», - отметил Володин.

Володин сравнил положение иноагентов с «удавкой, которую они на себя набросили за деньги других стран».

Ранее сообщалось, что первое чтение прошел проект закона о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов, предполагаемые ограничения затронут также сайты, блоги и страницы в соцсетях.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #иноагент
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