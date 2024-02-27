Бойцы рассказали, как готовили «Ярсы» к отправке в Москву для участия в параде Победы

Многотонные комплексы «Ярс» отправились в четырехсоткилометровый марш из небольшого городка Тейково в Москву. В столице ракетчики два месяца будут готовиться к параду на Красной площади 9 мая. И это не перестраховка - управлять габаритными тягачами сложно, в том числе в составе колонны. «Звезда» публикует кадры их выдвижения.

И вот под звуки оркестра механизированная колонна парадного расчета пусковых покидает Тейковское ракетное соединение. Впереди 400 километров пути по территории трех областей перед тем, как колонна выйдет на МКАД.

От Ивановской области до Москвы предстоит преодолеть около 60 сложных участков, включая 20 мостов и переправ. Часть пути по дорогам общего пользования, часть по лесным. Перед выходом из части состоялся торжественный митинг.

Тейковские ракетчики проезжают по брусчатке Красной площади с 2008 года. Подготовка серьезная. Механики-водители на автодроме дополнительно тренировались водить пусковые установки в составе колонны.

Ракетные комплексы, перед тем как отправиться в Алабино, также прошли специальную подготовку. С пусковых демонтировали все секретные части. Все механизмы и агрегаты тщательно проверили.

«Было обслужено шасси, были заменены все жидкости, масло в двигателе, масло в коробке, проверено рулевое управление», - перечислил Николай Голубев, старший колонны парадного расчета.

Два месяца в Алабино «Ярсы» будут готовиться к Параду Победы. После расчеты вернутся в пункт постоянной дислокации, где установки пройдут регламентное обслуживание и вновь встанут на боевое дежурство.

Ранее сообщалось о том, что колонна «Ярсов» выдвинулась в Алабино для подготовки к параду. Они приступят к тренировкам по прибытии на место.