Колонна «Ярсов» выдвинулась в Алабино для подготовки к параду на Красной площади

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе приготовления к тренировкам, проходившим в январе - феврале, были проведены контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). После приема зачетов было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

«Пройдя сложный этап подготовки, механики-водители готовы к совершению многокилометрового марша в населенный пункт Алабино, где после прибытия приступят к тренировке», - заявил заместитель командира полка Николай Голубев.

Он также подчеркнул, что для техники ракетного комплекса было проведено техническое обслуживание, а также «проверены узлы и агрегаты».

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в парадах на Красной площади с 2008 года.