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Шойгу заявил, что выпуск снарядов к огнеметным системам вырос в 12 раз

Сергей Шойгу отметил высокую эффективность огнеметно-зажигательного вооружения, а также возросшую роль РХБЗ.
2024-02-27 13:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал рост производства снарядов к тяжелым огнеметным система и реактивным пехотным огнеметам в 12 раз. Он заявил это в ходе заседания коллегии МО РФ. 

Он подчеркнул возросшую роль войск РХБЗ - это обусловлено как наращиванием США ядерного и военно-биологического потенциала, так и огневой силой тяжелых огнеметных подразделений, которые входят в состав войск РХБзащиты. Последние, как отметил Шойгу, выполнили более 4 000 задач с начала спецоперации. 

«Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза», - заявил Сергей Шойгу. 

Шойгу подчеркнул, что сейчас оснащенность войск РХБЗ современными образцами вооружения и техники доведена до 74 процентов. К 2027 году эту долю планируется довести до 80 процентов. 

Кроме этого, министр обороны России озвучил потери ВСУ за время специальной военной операции, враг лишился более 444 тысяч боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ОПК #РХБЗ #производство #Сергей Шойгу #боеприпасы #Тяжелые огнеметные системы
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