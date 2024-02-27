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Шойгу озвучил потери ВСУ за время СВО, враг лишился более 444 тысяч боевиков

Сергей Шойгу отметил, что противник с начала года каждый день теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц вооружения.
2024-02-27 13:36:01
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель потерял более 444 тысяч боевиков. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе заседания коллегии МО РФ. 

Министр констатировал снижение боевого потенциала украинских боевиков в связи с решительными и активными действиями ВС РФ. Согласно информации главы Минобороны, средние ежедневные потери ВСУ с начала 2024 года составляют более 800 человек и 120 единиц различного вооружения, включая поставляемое странами Запада.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих», - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу также сообщил, что военнослужащим ВС РФ удалось выбить подразделения ВСУ из населенного пункта Северное в ДНР. Также за неделю российские бойцы освободили населенные пункты Ласточкино и Победа.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны России #Сергей Шойгу #МО РФ #потери ВСУ #СВО
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