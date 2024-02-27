Шойгу озвучил потери ВСУ за время СВО, враг лишился более 444 тысяч боевиков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель потерял более 444 тысяч боевиков. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе заседания коллегии МО РФ.

Министр констатировал снижение боевого потенциала украинских боевиков в связи с решительными и активными действиями ВС РФ. Согласно информации главы Минобороны, средние ежедневные потери ВСУ с начала 2024 года составляют более 800 человек и 120 единиц различного вооружения, включая поставляемое странами Запада.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих», - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу также сообщил, что военнослужащим ВС РФ удалось выбить подразделения ВСУ из населенного пункта Северное в ДНР. Также за неделю российские бойцы освободили населенные пункты Ласточкино и Победа.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.