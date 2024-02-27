Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности. Соответствующее поручение дали лидер киевского режима Владимир Зеленский и руководитель Офиса главы Украины Андрей Ермак.

«Во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса главы Украины Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности», - сообщили в Киеве.

С норвежской стороны на переговорах присутствовал спецпредставитель Министерства иностранных дел по вопросам Украины Кристиан Сисе.

Как отмечает RT, стороны обсудили основные структурные элементы и блоки будущего соглашения и согласовали график дальнейшей работы. Игорь Жовква назвал Норвегию «ключевым партнером в Северной Европе, поддерживающим Украину с самого начала». По этой причине, добавил он, важен начатый «процесс по формализации обязательств безопасности» обоих государств.

Шестнадцатого февраля стало известно о подписании Украиной и Германией соглашения о гарантиях безопасности для Киева. Соответствующее соглашение в ходе первого дня Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине подписал Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.