МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Киеве начались переговоры с Норвегией о заключении договора о безопасности

Украинская и норвежская стороны обсудили основные структурные элементы и блоки будущего соглашения.
Марина Крижановская 2024-02-27 01:29:01
© Фото: president.gov.ua

Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности. Соответствующее поручение дали лидер киевского режима Владимир Зеленский и руководитель Офиса главы Украины Андрей Ермак.

«Во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса главы Украины Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности», - сообщили в Киеве.

С норвежской стороны на переговорах присутствовал спецпредставитель Министерства иностранных дел по вопросам Украины Кристиан Сисе.

Как отмечает RT, стороны обсудили основные структурные элементы и блоки будущего соглашения и согласовали график дальнейшей работы. Игорь Жовква назвал Норвегию «ключевым партнером в Северной Европе, поддерживающим Украину с самого начала». По этой причине, добавил он, важен начатый «процесс по формализации обязательств безопасности» обоих государств.

Шестнадцатого февраля стало известно о подписании Украиной и Германией соглашения о гарантиях безопасности для Киева. Соответствующее соглашение в ходе первого дня Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине подписал Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

#в стране и мире #Украина #Киев #норвегия #соглашения о безопасности
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 