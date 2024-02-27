Шойгу: основные усилия подготовки ВВО сосредоточат на подготовке операторов БПЛА

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные усилия подготовки в Восточном военном округе будут сосредоточены на обучении младших специалистов и операторов беспилотников. Также эти усилия приложат в ходе подготовки резервных батальонов.

«Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу рассказал о планах в текущем году поставить в войска Восточного военного округа более двухсот единиц новой техники, среди которой будет РСЗО «Торнадо-С», ЗРК «Тор-М2» и боевые бронированные машины «Тайфун».

Кроме того, войска округа будут задействованы в учениях с вооруженными силами Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама.

Также министр рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции. За неделю ВС РФ выбили противника из трех населенных пунктов: Победа, Ласточкино, Северное. Шойгу озвучил потери украинской стороны. По его слова, ВСУ теряют более 800 человек в день с начала года и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного производства. С начала спецоперации потери противника в живой силе составили более 444 тысяч человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.