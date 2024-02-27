Шойгу анонсировал реорганизацию 18 воинских частей ЦВО

Министерство обороны России реорганизует 18 воинских частей Центрального военного округа ВС РФ. В ходе реорганизации войска получат новые образцы современной военной техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны Шойгу заявил, что в войска ЦВО поступят более 360 единиц военной техники - как новой, так и модернизированной. Таким образом, доля современных образцов вооружения в округе составит 52,8%. На данный момент соединения и части ЦВО оснащаются всеми необходимыми единицами современного вооружения, в том числе ракетными комплексами «Искандер-М» и реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г».

Также в 2024 году силы Центрального военного округа примут участие в семи учениях на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана. По итогу будут проведены учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024» - в них примут участие военные контингенты пяти стран. Основные усилия ЦВО будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона.

Также Шойгу заявил, что в Восточном военном округе будет уделено особое внимание обучению младших специалистов и операторов беспилотников. Также эти усилия приложат в ходе подготовки резервных батальонов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов