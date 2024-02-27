МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу констатировал угрозу от боевиков ИГ*, действующих с территории Афганистана

Численность боевиков Исламского государства* выросла на 15 процентов, отметил Сергей Шойгу.
2024-02-27 13:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил угрозу, исходящую от боевиков ИГИЛ*, действующих на территории Афганистана. 

Шойгу заявил, что обстановка в Центральной Азии остается сложной. За прошедший год численность боевиков Исламского государства* выросла на 15 процентов. Основная цель террористов - распространить радикальную идеологию и вести подрывную деятельность на южных рубежах ОДКБ. 

Сергей Шойгу заявил, что при этом ожидается рост наркотрафика через страны Центральной Азии.

Глава МО РФ отметил тот факт, что в регионе функционируют крупные прозападные неправительственные организации - всего их более сотни. Они имеют более 16 тысяч представительств и филиалов. Эти организации, подчеркнул Шойгу, нарастили антиросийскую деятельность, чтобы снизить сотрудничество России и стран Центральной Азии. Сергей Шойгу заметил, что в связи с этим РФ принимает меры упреждающего характера. 

Также Шойгу анонсировал реорганизацию 18 воинских частей Центрального военного округа - они получат современную технику и вооружение. 

ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Сергей Шойгу #Афганистан #террористы #центральная азия #угрозы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 