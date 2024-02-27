Шойгу констатировал угрозу от боевиков ИГ*, действующих с территории Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил угрозу, исходящую от боевиков ИГИЛ*, действующих на территории Афганистана.

Шойгу заявил, что обстановка в Центральной Азии остается сложной. За прошедший год численность боевиков Исламского государства* выросла на 15 процентов. Основная цель террористов - распространить радикальную идеологию и вести подрывную деятельность на южных рубежах ОДКБ.

Сергей Шойгу заявил, что при этом ожидается рост наркотрафика через страны Центральной Азии.

Глава МО РФ отметил тот факт, что в регионе функционируют крупные прозападные неправительственные организации - всего их более сотни. Они имеют более 16 тысяч представительств и филиалов. Эти организации, подчеркнул Шойгу, нарастили антиросийскую деятельность, чтобы снизить сотрудничество России и стран Центральной Азии. Сергей Шойгу заметил, что в связи с этим РФ принимает меры упреждающего характера.

Также Шойгу анонсировал реорганизацию 18 воинских частей Центрального военного округа - они получат современную технику и вооружение.

ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.