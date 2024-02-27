Шойгу подчеркнул бесперспективность стратегии США по сдерживанию России

Стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию России за счет жизней украинцев бесперспективна. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии МО РФ.

Министр отметил, что объединенная группировка войск с помощью высокоточного оружия не позволяет ВСУ перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишая противника возможности контратаковать позиции ВС РФ. Он также добавил, что российские военнослужащие продолжат выполнять цели спецоперации до полного их достижения.

«В целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима», - подытожил Шойгу.

В ходе заседания коллегии МО РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации: потери противника в живой силе составили более 444 тысяч человек. При этом ВСУ ежедневно теряют свыше 800 человек и 120 единиц вооружения.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.