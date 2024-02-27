Шойгу констатировал попытки ВСУ спасти фронт после краха контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель после краха летне-осеннего контрнаступления пытается не допустить развала фронта, используя оставшиеся резервы. Об этом глава российского оборонного ведомства заявил на заседании коллегии Минобороны России.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», - заявил глава МО РФ.

Сергей Шойгу отметил, что объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, а также лишает возможности контратаковать позиции Вооруженных сил России.

При этом министр обороны РФ подчеркнул бесперспективность стратегии Соединенных Штатов по сдерживанию Российской Федерации. Шойгу отметил, что в Вашингтоне стремятся сдержать Россию за счет жизней украинцев.

Ранее в ходе инспекции в зоне спецоперации главе Минобороны России показали образцы захваченной техники НАТО. Замкомандующего группировкой войск «Центр» обратил внимание Шойгу на недостатки захваченной западной бронетехники.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.