Шойгу в ходе инспекции в зоне СВО показали образцы захваченной техники НАТО

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу продемонстрировали образцы трофейной военной техники, захваченной нашими военнослужащими в зоне специальной операции. В ходе инспекции группировки войск «Центр» замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание Министра на недостатки западных образцов на примере американского бронетранспортера М113.

«Недостаток этой машины, это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях», - сказал Евгений Циндяйкин.

По мнению генерал-лейтенанта, если анализировать весь выставленный ряд, то можно в полном объеме оценить военно-промышленный арсенал НАТО.

«Всему миру понятно, что лучший автомат - это Калашников, нет, все равно лезут», - добавил Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего группировкой войск «Центр» и офицеров штаба в зоне проведения спецоперации. Министру доложили, что в ходе освобождения Авдеевки удалось отбросить противника на 10 километров, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление.

Шойгу заслушал доклады и сообщил, что спланирована поставка в войска беспилотных аппаратов, управление которыми осуществляется при помощи искусственного интеллекта. По его мнению применение ИИ повысит эффективность беспилотных систем, роль которых существенно возросла в зоне спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.