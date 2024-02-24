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Шойгу в ходе инспекции в зоне СВО показали образцы захваченной техники НАТО

Замкомандующего группировкой войск «Центр» обратил внимание Министра обороны РФ Сергея Шойгу на недостатки западной бронетехники, захваченной в зоне СВО.
2024-02-24 08:10:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу продемонстрировали образцы трофейной военной техники, захваченной нашими военнослужащими в зоне специальной операции. В ходе инспекции группировки войск «Центр» замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание Министра на недостатки западных образцов на примере американского бронетранспортера М113.

«Недостаток этой машины, это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях», - сказал Евгений Циндяйкин.

По мнению генерал-лейтенанта, если анализировать весь выставленный ряд, то можно в полном объеме оценить военно-промышленный арсенал НАТО.

«Всему миру понятно, что лучший автомат - это Калашников, нет, все равно лезут», - добавил Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего группировкой войск «Центр» и офицеров штаба в зоне проведения спецоперации. Министру доложили, что в ходе освобождения Авдеевки удалось отбросить противника на 10 километров, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление.

Шойгу заслушал доклады и сообщил, что спланирована поставка в войска беспилотных аппаратов, управление которыми осуществляется при помощи искусственного интеллекта. По его мнению применение ИИ повысит эффективность беспилотных систем, роль которых существенно возросла в зоне спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #Шойгу #инспекция #НАТО #Центр #СВО
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