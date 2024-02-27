Шойгу заявил об освобождении от нацистов 327 квадратных километров с начала года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что с начала года удалось освободить от противника 327 квадратных километров новых территорий РФ.

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что российские военные взяли под свой контроль авдеевский узел обороны и улучшают положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями. Кроме того, только за последнюю неделю ВС РФ выбили противника из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное.

Министр озвучил средние суточные потери украинской стороны с начала года. По его словам, противник каждый день теряет свыше 800 человек в живой силе. Помимо личного состава, ВС РФ ежедневно уничтожают 120 единиц вооружения, включая вооружение, получаемое Киевом из-за границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.