МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу заявил об освобождении от нацистов 327 квадратных километров с начала года

За неделю неприятель был выбит из населенных пунктов Северное, Победа, Ласточкино.
2024-02-27 13:34:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что с начала года удалось освободить от противника 327 квадратных километров новых территорий РФ.

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что российские военные взяли под свой контроль авдеевский узел обороны и улучшают положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями. Кроме того, только за последнюю неделю ВС РФ выбили противника из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное.

Министр озвучил средние суточные потери украинской стороны с начала года. По его словам, противник каждый день теряет свыше 800 человек в живой силе. Помимо личного состава, ВС РФ ежедневно уничтожают 120 единиц вооружения, включая вооружение, получаемое Киевом из-за границы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #МО РФ #СВО
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 