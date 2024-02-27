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Польша и Швеция не собираются отправлять своих солдат на Украину

Ранее Эммануэль Макрон не исключил отправку французских войск на Украину в будущем.
Игнат Далакян 2024-02-27 12:35:01
© Фото: Johan Nilsson, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти Польши и Швеции заявили, что не собираются отправлять своих солдат на Украину.

Заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat заявил, что в Польше нет проекта и идеи об отправке польских солдат на Украину.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка военнослужащих на Украину неактуальна для Швеции. Он это объяснил тем, что страна занята передачей Киеву передовых материалов, а также добавил, что с украинской стороны не поступало запроса об отправке шведских солдат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность отправки в будущем войск на Украину. Он отметил, что европейское сообщество не имеет единого мнения касательно данного вопроса.

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