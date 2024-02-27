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Tagesspiegel: Шольца вывели из себя требования по помощи Украине

В статье немецкой газеты отмечается, что ВСУ сейчас действительно необходимы боеприпасы, а не дальнобойные ракеты Taurus.
Игнат Далакян 2024-02-27 12:15:01
© Фото: Florian Gaertner, photothek.de, Globallookpress

Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в помощи западных стран Украине. Об этом сообщает берлинская газета Tagesspiegel.

«Его (Олафа Шольца. - Прим. ред.) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине, и дебатами о ракетах Taurus», - говорится в публикации.

В статье также отмечается, что то, чего не хватает украинским войскам, - это боеприпасы.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus. По мнению канцлера ФРГ, поставки этого вооружения могут привести к втягивании Германии в конфликт между Украиной и Россией.

Taurus являются аналогом британских дальнобойных ракет Storm Shadow, которые ранее были переданы киевскому режиму. Дальность полета у германо-шведских ракет составляет 500 км, что в два раза больше, чем у англо-французского аналога.

#в стране и мире #Германия #Олаф Шольц
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