Tagesspiegel: Шольца вывели из себя требования по помощи Украине

Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает дисбаланс в помощи западных стран Украине. Об этом сообщает берлинская газета Tagesspiegel.

«Его (Олафа Шольца. - Прим. ред.) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине, и дебатами о ракетах Taurus», - говорится в публикации.

В статье также отмечается, что то, чего не хватает украинским войскам, - это боеприпасы.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus. По мнению канцлера ФРГ, поставки этого вооружения могут привести к втягивании Германии в конфликт между Украиной и Россией.

Taurus являются аналогом британских дальнобойных ракет Storm Shadow, которые ранее были переданы киевскому режиму. Дальность полета у германо-шведских ракет составляет 500 км, что в два раза больше, чем у англо-французского аналога.