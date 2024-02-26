Солдат ВСУ рассказал, как неделю прятался от своих в Авдеевке, чтобы сдаться в плен

Боевики ВСУ начали бежать с позиции в Авдеевке еще до прихода приказа главнокомандующего об уходе из города, а когда решение было принято, отступать было уже некому. Об этом рассказал старший стрелок 5-го отдельного стрелкового батальона ВСУ младший сержант Дмитрий Дядчук, взятый в плен штурмовыми подразделениями ВС РФ при освобождении Авдеевки. Видео опубликовало Минобороны России.

Украинский военнослужащий рассказал, что командование не сообщило о пункте назначения его подразделения - он лишь знал, что они убывают в Донецкую область. Прибыв ночью, младший сержант потерял всех сослуживцев в первый день пребывания в Авдеевке, а потом попал под огонь своих.

«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал в дом и там сидел ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все», - рассказал боец.

Дмитрий Дядчук пробыл семь дней на морозе в разрушенном доме без еды. Спустя четыре дня у него также не осталось воды, а затем в город вошли российские подразделения.

«Сидел семь с половиной дней, очень замерз. Хотел сдаться сразу же, боялся, потому что по мне уже стреляли свои. А я хотел выжить. И вот ждал я, сидел, молился. И настал такой момент, я услышал, что возле дома уже разговаривают на русском. Выстрелы из автомата. Я понял, что этот момент настал. И зашли они в дом, я крикнул: "Не стреляйте, я сдаюсь, я без оружия, я хочу жить". И меня взяли в плен», - сказал военнослужащий ВСУ.

Как сказал боец ВСУ, его «взяли в плен красиво»: российские бойцы накормили его, а медик обработал рану бойца, полученную им от его же сослуживцев. Украинский военнослужащий также рассказал о множестве погибших, когда ВСУ начали сдавать город.

«Потери с нашей стороны очень велики. Когда я вышел из дома, там было очень много трупов в нашей форме. Когда меня выводили, я просто это видел. И я представляю, что было там далее. Это кошмар. Ребята, которые со мной были, все так быстро для них закончилось, неожиданно. Я думаю, если бы у них был такой шанс, как у меня, просто сдаться, они бы сдались», - рассказал Дмитрий Дядчук.

Раннее пленный стрелок бригады ВСУ рассказал, что из-за нехватки войск под мобилизацию на Украине стали попадать серьезно больные граждане, наркозависимые и бездомные. При этом новобранцам обещают, что они не попадут на передовую, после чего отправляют на наиболее тяжелые для ВСУ позиции.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.