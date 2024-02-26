Операторы FPV-дронов группировки «Восток» показали уничтожение танка ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Минобороны показало кадры поражения объектов противника.

Разведчики обнаружили новые цели на Южно-Донецком направлении и передали координаты на командный пункт. На видео попала предполетная подготовка. Убедившись, что все системы исправны, бойцы крепят к специальным очкам оператора антенну. Такая же есть и на пульте, она отвечает за управление дроном и передачу изображения. После этого FPV-дрон с подвесом - трехкилограммовым снарядом - готов к взлету.

Боевой дрон взмыл в небо, и в очках оператора БПЛА появилось изображение. До пункта назначения около трех километров. Цель - вражеский танк. Управляемый боеприпас не оставил ему шансов. После этого военнослужащие снарядили следующий беспилотник для поражения вскрытого замаскированного опорного пункта.

Командир ударного взвода БПЛА с позывным Искра уверен, что боевые дроны в зоне проведения СВО сыграли решающую роль и помогли действиям нашей пехоты.

«У нас есть снаряды, в простонародье называемые "морковками", от РПГ, переделанные для уничтожения легкой или тяжелобронированной техники. Также есть снаряды для уничтожения блиндажей и живой силы противника. Наша основная задача в данном секторе работы - выявлять, например, пулеметные точки, блиндажи. Если мы заметили, что поехал танк или БТР противника, дается команда оператору БПЛА. Он снаряжает снаряд на FPV-дрон и по команде отправляет его в тот участок местности, который нам сообщили по разведданным, и в течение трех-четырех минут отрабатывает по выявленной цели», - рассказал он.

Ранее российские «Гиацинты» уничтожили склад с боеприпасами противника в Херсонской области. Удар наносился в темное время суток, и огонь орудия корректировали с помощью беспилотника с тепловизором.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.