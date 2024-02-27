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ВСУ выпустили более 178 тысяч боеприпасов по ДНР с начала спецоперации

Также представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за два года СВО из-за украинских обстрелов погибли 4 828 мирных жителей.
Анастасия Бобылева 2024-02-27 00:38:01
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинские боевики выпустили более 178 тысяч боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики с начала СВО. Статистику приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За 739 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 33 719 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 33 217 Всего противником выпущено 178 417 боеприпасов различного калибра», - говорится в Telegram-канале представительства.

Конкретно речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 26 февраля 2024 года. Также, по данным ведомства, за этот период из-за обстрелов погибли 4 828 мирных жителей, в их числе 143 ребенка. Помимо этого, 148 человек подорвались на противопехотных минах «Лепесток», из них трое скончались.

Ранее сообщалось, что за сутки с 25 по 26 февраля украинские боевики атаковали территорию ДНР 26 раз. Из-за ударов ВСУ оказались повреждены 10 жилых домов и три автомобиля, трое жителей ранены.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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