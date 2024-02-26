ВСУ за сутки 26 раз атаковали территорию ДНР, трое мирных жителей ранены

За прошедшие сутки - с 00:00 25 февраля по 00:00 26 февраля - украинские боевики 26 раз подвергли обстрелу территорию Донецкой Народной Республики. За время обстрелов ранения получили три мирных жителя.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), от нанесенных ударов повреждения получили 10 жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры. При этом уничтожены три автомобиля и столько же получили повреждения.

Представительство ДНР отметило, что противник произвел 20 обстрелов на Горловском направлении и шесть на Донецком. При обстрелах ВСУ использовали 99 различных боеприпасов.