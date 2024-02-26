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ВСУ за сутки 26 раз атаковали территорию ДНР, трое мирных жителей ранены

Во время ударов украинских боевиков 10 жилых домов и три автомобиля получили повреждения, трое жителей ранены и три автомобиля уничтожены.
Дарина Криц 2024-02-26 01:11:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

За прошедшие сутки - с 00:00 25 февраля по 00:00 26 февраля - украинские боевики 26 раз подвергли обстрелу территорию Донецкой Народной Республики. За время обстрелов ранения получили три мирных жителя.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), от нанесенных ударов повреждения получили 10 жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры. При этом уничтожены три автомобиля и столько же получили повреждения.

Представительство ДНР отметило, что противник произвел 20 обстрелов на Горловском направлении и шесть на Донецком. При обстрелах ВСУ использовали 99 различных боеприпасов.

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