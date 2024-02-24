«Уже даже бомжей берут»: плененный в Авдеевке боевик об обстановке в ВСУ

Из-за больших потерь в ВСУ берут бездомных, больных и наркоманов, рассказал «Звезде» пленный стрелок 110-й бригады ВСУ Юрий Петров.

«Уже даже бомжей берут. Всех подряд. Больных, наркоманов - всех. У меня были мысли уйти с позиций. Сдаться. Своему руководству сказать: пишите, сажайте (в тюрьму - прим. ред.). А они все - "потерпите, потерпите"», - рассказал он.

Петрова забрали работники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) на улице. Посадили в автобус с затемненными стеклами и увезли.

Ему пообещали, что на передовую он не попадет. Но потом перебросили в Авдеевку. Объяснили, что город удерживать уже некем: боевики несли огромные потери.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.