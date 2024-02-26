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Герасимов посетил командный пункт 58-й армии в зоне СВО и наградил бойцов

Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
2024-02-26 08:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

На командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

Он вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

 «Желаю вам дальнейших успехов в боях за освобождение нашей земли и живыми и невредимыми вернуться домой. Берегите себя!» - сказал Валерий Герасимов военнослужащим ВС РФ.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды российским бойцам, которые отличились при освобождении Авдеевки. Военнослужащих поблагодарили за проявленные доблесть и мужество и наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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