В ВСУ отправили служить мужчину с параличом руки и части лица

На Украине, в Закарпатье, сотрудники местного военкомата (Хустского ТЦК. - Прим. ред.) отправили служить мужчину, который имеет паралич. Перед отправкой они его избили, отобрали документы и мобильный телефон.

Как сообщает «360», мужчину зовут Александр Мартыненко, он приехал из Киевской области работать на релоцированном предприятии.

«Мужчина пропал 20 января, и на связь с бывшей женой вышел лишь через месяц. Сообщил, что находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. И что его похитили сотрудники ТЦК во время одной из командировок», - указало издание со ссылкой на украинское СМИ.

В военкомате Александра отвели в подвал. Как отмечается, там над ним также издевались, затем провели медкомиссию, по его словам, состоявшую из анализа крови из пальца. После чего последовал вывод, что мужчина с параличом годен к службе.

Его бывшая супруга рассказала о нескольких тяжелых диагнозах Александра, среди которых и паралич правой части лица и правой руки. В настоящее время он остается в части, и, по данным его экс-супруги, серьезно болен с высокой температурой.

Ранее сообщалось, что под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у дочери и полиции. Инцидент произошел в селе Рудницкое Броварского района. Помимо этого, представители военкомата угрожали оружием жене мужчины, которая хотела заступиться за мужа, которому они вручили повестку.