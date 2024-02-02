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Вблизи Командорских островов на Камчатке произошло второе за день землетрясение

В населенных пунктах толчки не ощущались.
Никита Черненко 2024-02-02 06:53:01
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло вблизи Командорских островов в акватории Берингова моря на Камчатке. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии в 35 километров восточнее села Никольского. В самом населенном пункте подземные толчки при этом не ощущались.

«Второго февраля в акватории Берингова моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4 на глубине 43 километра», - сообщили в службе РАН.

Это уже второе землетрясение, происходящее вблизи Камчатки за день. Первое землетрясение магнитудой 5,0 геофизическая служба зафиксировала 1 февраля в 19:18 по местному времени, очаг находился в 238 километрах от села Никольского.

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