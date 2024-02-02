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Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

В населенных пунктах толчки не ощущались, расстояние от эпицентра до села Никольского составило 238 километров.
Анастасия Бобылева 2024-02-02 01:53:01
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

Вблизи Командорских островов, принадлежащих Камчатскому краю, произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом говорят данные карты на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг находился на глубине 64 километра. Эпицентр землетрясения был в 238 километрах от села Никольского. Жители населенных пунктов не ощутили толчков, никто не пострадал. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Вблизи Камчатки находится стык Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит. В связи с этим регион довольно сейсмоопасен, и землетрясения здесь не редкость.

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