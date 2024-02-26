Красный Полумесяц сообщил о «катастрофических условиях» в больнице «Аль-Амаль»

Делегация Организации Объединенных Наций (ООН) и Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) посетили город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Они обследовали больницу «Аль-Амаль», попавшую под авиаудары израильской армии.

Как сообщило PRCS, делегация увидела, в каких условиях находится медицинское учреждение, 34 дня находящееся в осаде. Об этом Палестинское общество Красного Полумесяца написало в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Во время вчерашнего визита делегации ООН в больницу "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе, которая находится в осаде 34-й день подряд, делегация стала свидетелем масштабов ущерба, нанесенного израильской оккупационной артиллерией нескольким этажам больницы», - указали в пресс-службе PRCS.

Вместе с этим, представители ООН увидели «катастрофические условия» внутри больницы по причине острой нехватки продуктов питания, питьевой воды, лекарств и медикаментов.

Прежде, 10 февраля, Красный Полумесяц сообщал о полной потере связи со своими представителями в этой больнице из-за интенсивных бомбардировок Израиля. В организации выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих бригад, а также раненых и пациентов внутри больницы.

Как сообщалось 17 февраля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет идти до полной победы Израиля над палестинскими боевиками ХАМАС.

Он отметил, что разговаривал с Байденом, и доносит до всех мировых лидеров, что его государство будет сражаться до полной победы, включая боевые действия в Рафахе.