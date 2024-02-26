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Бастрыкин приказал возбудить дело после осквернения могилы участника ВОВ в Кишиневе

В молдавской столице Кишиневе неизвестные сорвали гранитную плиту с могилы героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, погибшего в годы Великой Отечественной войны за освобождение этой республики.
Марина Крижановская 2024-02-26 03:13:01
© Фото: sledcom.ru

В Следственном комитете поручили возбудить уголовное дело после осквернения в Молдавии могилы советского солдата - участника Великой Отечественной войны Андрея Васильевича Колбинского.

Вместе с Министерством иностранных дел ведомство должно будет выяснить все обстоятельства. Соответствующее указание дал председатель СК Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», - приводит слова ведомства RT.

Поясняется, что в средствах массовой информации появились сведения о разрушении обелиска, установленного в память Колбинского, погибшего за освобождение Молдавии, на его могиле на воинском кладбище мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе. Указывалось, что гранитную плиту сорвали с постамента.

Ранее глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович рассказал, что памятник на могиле Колбинского является одним из самых старых на данном мемориале и на территории республики. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но не пострадала.

#в стране и мире #ВОВ #Великая Отечественная война #Молдавия #МИД РФ #СК РФ #Уголовное дело #вандализм #Александр Бастрыкин #осквернение памятников
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