Вандалы сломали обелиск самого старого памятника герою ВОВ в Кишиневе

Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, погибшего в годы ВОВ за освобождение Молдавии. Об этом заявил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.

Памятник находился на воинском кладбище мемориального комплекса «Вечность» и является одним из самых старых памятников в данном мемориале и на территории страны. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала, заявил Петрович.

«Чьи-то поганые руки помогли этой могильной плите упасть, простояв здесь почти полвека - пережил перенос из центрального городского парка в 1974-м году, простоял все послевоенное время, лихие девяностые и нелегкие двухтысячные - ни разу не упав, мы четко понимаем, что кто-то здесь нехорошо поработал», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Также он созвонился с дочерью гвардии капитана Колбинского, Валентной Андреевной.

«К сожалению, не удалось убедить ее не ездить на место осквернения памятника отца, сердце офицерской дочери оказалось сильнее уговоров», - отметил он.

Он пообещал ей, что памятник будет восстановлен в течение недели. По его словам, на место случившегося приехали правоохранители и начали проводить следственные мероприятия, передает «360».