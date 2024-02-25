Расчеты «Гиацинтов» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Бойцы артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Минобороны России.

Артиллеристы-десантники нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований.

Удар наносился в темное время суток, поэтому огонь орудия корректировали с помощью беспилотника с тепловизором. Этот же БПЛА фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

В результате точным огнем был ликвидирован пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами. После этого расчет оперативно замаскировал орудие и покинул позицию до получения новой задачи.

В ходе спецоперации подразделения артиллерийского соединения ВДВ подавляют пункты управления ВСУ, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают огневые средства, вооружение, военную технику и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.