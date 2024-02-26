Мантуров рассказал, как российскому ОПК удалось выдержать санкционное давление

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал санкции Запада, поскольку его подготавливали к этому годами, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, реформирование российского ОПК началось еще с 2007 года, когда стали формироваться отраслевые стратегии, а также появились первые интегрированные структуры.

«Мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия и по рабочим специальностям конструкторов, инженеров, да и руководителей», - рассказал Мантуров.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ заявил о том, что производство вооружений в РФ опережает Запад.