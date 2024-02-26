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Мантуров рассказал, как российскому ОПК удалось выдержать санкционное давление

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, подготовка к этому длилась годами.
Глеб Владовский 2024-02-26 23:04:01
© Фото: MIT Russia via Globallookpress.com

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) выдержал санкции Запада, поскольку его подготавливали к этому годами, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, реформирование российского ОПК началось еще с 2007 года, когда стали формироваться отраслевые стратегии, а также появились первые интегрированные структуры.

«Мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия и по рабочим специальностям конструкторов, инженеров, да и руководителей», - рассказал Мантуров.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ заявил о том, что производство вооружений в РФ опережает Запад.

#ОПК #денис мантуров #оборонно-промышленный комплекс #Минпромторг РФ #санкции США #санкции ЕС
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