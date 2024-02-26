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Мантуров рассказал о новых решениях в модернизации российских танков

По оценкам Дениса Мантурова, военная техника образца 2022 и 2023 года имеет принципиальные отличия.
Ирина Елагина 2024-02-26 22:37:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Конструкторы предприятий ВПК постоянно совершенствуют военную технику с учетов реалий специальной военной операции. Об этом вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Если мы вспомним облик вооружения, военной техники мая 2022, и даже мая 2023 - и февраля 2024 года, техника сильно отличается друг от друга, потому что постоянно внедряются новые решения», - отметил Мантуров.


Он особо подчеркнул изменения в российских танках, которые уже проходили модернизацию, но то, что выпускают сегодня «это совершенно другое».

Ранее сообщалось, что по данным руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, производство танков в России увеличилось в семь раз за последние два года. 

#ОПК #танк #денис мантуров
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