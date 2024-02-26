Мантуров рассказал о новых решениях в модернизации российских танков

Конструкторы предприятий ВПК постоянно совершенствуют военную технику с учетов реалий специальной военной операции. Об этом вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Если мы вспомним облик вооружения, военной техники мая 2022, и даже мая 2023 - и февраля 2024 года, техника сильно отличается друг от друга, потому что постоянно внедряются новые решения», - отметил Мантуров.



Он особо подчеркнул изменения в российских танках, которые уже проходили модернизацию, но то, что выпускают сегодня «это совершенно другое».

Ранее сообщалось, что по данным руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, производство танков в России увеличилось в семь раз за последние два года.