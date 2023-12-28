Чемезов доложил Путину об увеличении производства танков в семь раз за два года

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о том, что производство танков в России увеличилось в семь раз за последние два года.

Кроме этого, по словам Чемезова, в 50 раз выросло производство боеприпасов - как для стрелкового вооружения, так и для РСЗО, а также ствольной артиллерии.

В 5,5 раза выросло и производство легкой бронетехники.

Ранее заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия опережает Запад по производству вооружений.