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Чемезов доложил Путину об увеличении производства танков в семь раз за два года

Сергей Чемезов добавил, что производство боеприпасов для стрелкового вооружения, РСЗО и ствольной артиллерии увеличилось в 50 раз.
Тимур Шерзад 2023-12-28 14:37:01
© Видео: ТРК «Звезда»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о том, что производство танков в России увеличилось в семь раз за последние два года. 

Кроме этого, по словам Чемезова, в 50 раз выросло производство боеприпасов - как для стрелкового вооружения, так и для РСЗО, а также ствольной артиллерии. 

В 5,5 раза выросло и производство легкой бронетехники. 

Ранее заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия опережает Запад по производству вооружений.

#ОПК #танки #боеприпасы #Производство вооружений #Легкая бронетехника
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